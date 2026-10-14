ALTRO STOP | Roma, si ferma anche Dybala: problema muscolare e cambio all’intervallo col Real

La Roma continua a perdere pezzi. Dopo l’infortunio accusato da Manu Koné nel primo tempo contro il Real Madrid, anche Paulo Dybala ha riportato un problema di natura muscolare.

È questo il motivo del cambio deciso da Gian Piero Gasperini all’intervallo della sfida dell’Olimpico. L’argentino non è rientrato in campo nella ripresa e le sue condizioni dovranno ora essere valutate nelle prossime ore. Al momento non è ancora possibile stabilire l’entità del problema né ipotizzare tempi di recupero. La Roma, però, vede allungarsi ulteriormente la lista degli acciaccati proprio nel pieno di un periodo fitto di impegni.

Dopo Svilar, Cristante e il problema accusato da Koné questa sera, anche Dybala entra dunque nella lista dei giocatori che potrebbero finire ai box. Gasperini attende ora gli accertamenti per capire se si tratti soltanto di un fastidio o di un infortunio destinato a tenerlo fuori più a lungo.

Redazione Giallorossi.net