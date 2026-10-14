INFORTUNIO | Roma, si ferma anche Koné: problema muscolare e lacrime, costretto a uscire contro il Real

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo appena un quarto d’ora della sfida di Champions League contro il Real Madrid, Manu Koné è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare.
Il centrocampista francese ha capito immediatamente che non sarebbe riuscito a proseguire. Una volta fermatosi, Koné si è portato la maglia sul viso per nascondere le lacrime, un’immagine che ha fatto scattare immediatamente l’allarme sulle sue condizioni. Al suo posto Gian Piero Gasperini ha mandato in campo Niccolò Pisilli.
È ancora troppo presto per stabilire l’entità dell’infortunio e saranno necessari gli esami strumentali delle prossime ore, ma la reazione del giocatore alimenta inevitabilmente la preoccupazione per un possibile stop non breve. Un problema particolarmente pesante per Gasperini, considerando la situazione già complicata a centrocampo. La Roma deve infatti fare a meno anche di Bryan Cristante e si ritrova improvvisamente con le rotazioni ridotte al minimo proprio all’inizio di un periodo fitto di impegni tra campionato e Champions League.
Le condizioni di Koné verranno valutate nelle prossime ore. Soltanto gli accertamenti potranno chiarire la natura del problema e stabilire gli eventuali tempi di recupero.
Redazione Giallorossi.net
In più commentatori avevamo evidenziato questa estate la necessità di infoltire il numero di centrali di centrocampo. Che sfiga….ci arrangeremo, di più non possiamo.
Purtroppo ogni anno ci ritroviamo sempre con gli stessi problemi. Gli infortuni fanno ormai parte del gioco e se non hai una rosa sufficiente in tutti i reparti non vai da nessuna parte.
quando dicevo che a centrocampo siamo corti adesso ce ne accorgiamo ecco perché avrei tenuto il marocchino
ma che scherzi c’era pure chi correggeva
ne abbiamo 4 giocano in due e abbiamo due cambi
…m…si
Per fortuna che Pellegrini è rientrato, altrimenti stavamo con due centrocampisti contati.
Speriamo che per Kone che sia qualcosa recuperabile in qualche settimana.
Si sapeva che sarebbe andata a finire così, in mezzo al campo serviva in altra pedina di spessore , ma tant’è, ormai non ha senso recriminare.
Facciamo con quel poco che abbiamo a disposizione…
Il senso di dare via El Aynaoui? Pisilli è incursore e De Roon non è proprio un fulmine di guerra. Aho, comunque ogni volta che tocca fa il passetto in più, ecco che se sfondano i giocatori.
Ora iniziano a farsi sentire gli errori del mercato. Perché le partite si vincono al centrocampo (cit.)
era Gasp a non volere un altro centrocampista secondo un po tutti
Pellegrini avrà modo di entrare nelle rotazioni anche lì, a volte di necessità virtù porta a delle belle sorprese.. magari anche i gol visto le sue caratteristiche di inserimento e di tiro
Prevedo un Hermoso a centrocampo ed un Balerdi in difesa da qui a poche partite.
FORZA ROMA
Non incominciamo con le vedove di El Aynoui per piacere. Non era adatto al gioco di Gasperini e De Roon lo dimostra: non aveva tigna, senso della posizione, corsa. De Roon a 35 anni gli dà una pista. Comprare anche il centrocampista di livello poi non era fattibile quindi inutile lamentarsi. Piuttosto ti dice male e non è che sono cose che puoi prevedere altrimenti dovresti avere una squadra di 30 giocatori.
te presenti in una stagione in cui fai la Champions con 4 centrocampisti però c’è sempre una giustificazione
Ho passato un’estate a scrivere che mancava almeno un centrocampisa. Adesso sono c…i amari anche perché Pisilli e Pellegrini non sono due centrocampisti centrali. Resta solo De Roon. Speriamo che l’infortunio di Konè non sia grave anche se le immagini non promettono bene…
E visto l’ingresso di Mora presumo che anche Dybala non stia bene.
da Luglio parlo della c*****ta di aver ceduto Romano per 2 spicci… Pisilli è incursore di un centrocampo a 3, fa un altro ruolo, nn è centrale di uno a 4..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.