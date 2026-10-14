INFORTUNIO | Roma, si ferma anche Koné: problema muscolare e lacrime, costretto a uscire contro il Real

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo appena un quarto d’ora della sfida di Champions League contro il Real Madrid, Manu Koné è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare.

Il centrocampista francese ha capito immediatamente che non sarebbe riuscito a proseguire. Una volta fermatosi, Koné si è portato la maglia sul viso per nascondere le lacrime, un’immagine che ha fatto scattare immediatamente l’allarme sulle sue condizioni. Al suo posto Gian Piero Gasperini ha mandato in campo Niccolò Pisilli.

È ancora troppo presto per stabilire l’entità dell’infortunio e saranno necessari gli esami strumentali delle prossime ore, ma la reazione del giocatore alimenta inevitabilmente la preoccupazione per un possibile stop non breve. Un problema particolarmente pesante per Gasperini, considerando la situazione già complicata a centrocampo. La Roma deve infatti fare a meno anche di Bryan Cristante e si ritrova improvvisamente con le rotazioni ridotte al minimo proprio all’inizio di un periodo fitto di impegni tra campionato e Champions League.

Le condizioni di Koné verranno valutate nelle prossime ore. Soltanto gli accertamenti potranno chiarire la natura del problema e stabilire gli eventuali tempi di recupero.

Redazione Giallorossi.net