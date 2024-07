Amichevoli estive, la Roma sfiderà l’Everton il 10 agosto alle ore 16

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma, come anticipato dal sito sportivo australiano beinsports.com, sfiderà il 10 agosto alle 16:00 (ora locale) l’Everton, club storico della Premier League che a breve sarà ufficialmente acquisito proprio dalla famiglia Friedkin.

I ragazzi di Daniele De Rossi, dopo tre settimane di lavoro a Trigoria, voleranno in Inghilterra i primi di agosto per la seconda parte di preparazione estiva.

La sfida contro i Toffees sarà quindi un buon test di prova in vista dell’esordio in campionato che arriverà una settimana più tardi in casa del Cagliari.

