Ritiro Roma, De Rossi anticipa le convocazioni: da domani pomeriggio giocatori a Trigoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna al lavoro con un giorno di anticipo. Mister Daniele De Rossi ha convocato i giocatori per il pomeriggio di domani e non per lunedì mattina come previsto inizialmente.

Domani alle 17:00 i giallorossi sono convocati a Trigoria, dormiranno all’interno del centro sportivo così da essere pronti per la prima seduta di lunedì mattina.

Almeno per la prima settimana sono attese doppie sedute: la mattina lavoro in palestra e test fisici e mentre il pomeriggio la squadra si allenerà sul campo.

