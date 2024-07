CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 6 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – SORLOTH, SERVE UN RILANCIO – Ghisolfi ha raggiunto l’accordo con Alexander Sorloth (28) al Villarreal guadagna 1.6 milioni netti a stagione, alla Roma andrebbe a percepire un milione in più con bonus a salire. Il ds però deve rilanciare con il club spagnolo, che ha rifiutato la prima offerta di 20 milioni. (Corriere dello Sport)

Ore 10:20 – AFFARE LE FEE IN CHIUSURA – In arrivo la fumata bianca per Enzo Le Fee (24) con Roma e Rennes vicinissime a un’intesa per 20 milioni più bonus. Giocatore tteso nella Capitale a inizio settimana per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma per cinque anni a circa 2,5 milioni netti a stagione. (Corriere dello Sport)

Ore 8:55 – CHERUBINI RESTA ALLA ROMA – Luigi Cherubini (20) ha trovato un accordo con la Roma per il prolungamento del contratto fino al 2027…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – MOTTA VUOLE ABRAHAM COME VICE VLAHOVIC – La Juventus mette gli occhi su Tammy Abraham (27) dietro richiesta di Tiago Motta: possibile uno scambio…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – CHIESA TENTENNA DAVANTI ALLA ROMA – Roma in pressing su Federico Chiesa (26) ma il giocatore non è convinto e preferirebbe aspettare l’offerta di una big che giochi la Champions…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…

