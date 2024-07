Chiesa-Roma, il sì del giocatore dopo il matrimonio. C’è l’accordo con la Juventus: 20 milioni più bonus

AS ROMA NEWS – La Roma ha in mano il sì della Juventus, ma stavolta a mancare è l’accordo con il calciatore: Federico Chiesa non ha ancora rotto gli indugi e prende tempo davanti al pressing giallorosso.

Intanto però i due club hanno già un’intesa di massima, da concretizzare in caso di via libera del calciatore, sul prezzo del cartellino: 20 milioni di euro più bonus, per un affare complessivo da circa 25 milioni. Per limare i dettagli e trovare l’accordo totale però Roma e Juve aspettano prima l’ok del calciatore. Che ad oggi non è ancora arrivato.

Nonostante le telefonate di De Rossi, i messaggi di Dybala, Pellegrini, Cristante e Mancini, Chiesa continua a prendere tempo. L’attaccante è intrigato dai giallorossi, ma non è convinto dell’offerta messa sul tavolo da Ghisolfi: un quadriennale da 5 milioni di euro l’anno a salire, cifra inferiore a quella che il giocatore percepisce attualmente in bianconero. Insomma, si tratterebbe di una questione economica più che tecnica.

Perchè teoricamente su Chiesa ci sarebbe anche l’Aston Villa, che l’anno prossimo giocherà la Champions League, ma tra le due proposte l’attaccante sarebbe più attirato dall’idea di trasferirsi a Roma che non a Birmingham. Il calciatore bianconero pare voglia prendersi ancora un paio di settimane di tempo e rimandare ogni decisione dopo il suo matrimonio, in programma il prossimo 20 luglio, che, casualità, è proprio il giorno delle nozze di Paulo Dybala.

Intanto però Ghisolfi e Ramadani continuano a lasciare apertissimi i canali di comunicazione. Il rapporto tra i due è ottimo e nei prossimi giorni è possibile un nuovo summit per provare a trovare un’intesa sulle cifre dell’ingaggio che permettano a Chiesa di sciogliere le riserve e sposare anche la causa romanista. Sempre che, nel frattempo, non arrivi un top club in grado di sparigliare le carte in tavola.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

