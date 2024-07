La Roma si tiene Cherubini: rinnova fino al 2027. A De Rossi il compito di farlo esplodere

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Luigi Cherubini resta alla Roma. Il capitano della Primavera, arrivato a scadenza di contratto, ha trovato un’intesa con il club giallorosso e continuerà a giocare per questi colori. Lo rivela Gianluca Di Marzio sul suo sito di riferimento.

La trattativa per il rinnovo è stata lunga e complessa, dietro al giocatore c’erano prima Juventus e poi il Milan, a conferma delle qualità che l’attaccante (ormai non più un ragazzino) aveva dimostrato di avere nella sua lunga esperienza con la Primavera giallorossa.

Cherubini, 20 anni già compiuti, è ora pronto per il grande salto con i grandi sotto la guida di Daniele De Rossi. Nel 4-3-3 del tecnico di Ostia, l’esterno offensivo giallorosso può compiere il grande salto. La Roma, dopo un tira e molla piuttosto lungo, alla fine ha deciso di tenersi il suo giovane capitano: rinnoverà fino al 2027.

Per Cherubini si apriranno le porte della prima squadra: raggiungerà i grandi in ritiro e sarà valutato direttamente da De Rossi. Poi allenatore e club decideranno cosa fare, e cioè se tenere l’ala e farlo cresce con Dybala e compagni oppure cederlo in prestito per fargli fare le ossa in un club più piccolo.

