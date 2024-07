Si infiamma l’asse Roma-Juventus: De Rossi vuole Chiesa, Motta piomba su Abraham

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – De Rossi vuole Chiesa? La Juventus risponde, chiedendo Tammy Abraham ai giallorossi. Un giro di attaccanti sull’asse Roma-Torino che può prendere corpo nei prossimi giorni.

Se da una parte c’è Ghisolfi che sta cercando di studiare la fattibilità del colpo Chiesa, dall’altra la Juve sorniona sta cominciando a pensare seriamente all’affare Abraham, un attaccante che piace molto a Thiago Motta e che l’ex tecnico del Bologna vorrebbe avere come alternativa di lusso a Dusan Vlahovic.

Il centravanti inglese, 27 anni, è stato messo sul mercato dalla Roma, che non sembra intenzionata a puntarci. Ghisolfi si aspettava proposte dalla Premier, ma per ora, a parte quale sondaggio, non sono arrivate offerte. Ed ecco che all’improvviso si accende la Serie A: prima ci ha pensato il Milan di Fonseca, ora c’è la tentazione Juventus, a dimostrazione che Abraham ha ancora più di qualche estimatore nonostante l’infortunio e una stagione, la scorsa, abbastanza deludente.

Nell’intenzione di Giuntoli c’è quella di prendere Abraham in prestito, inserendo un diritto di riscatto. La Roma non ne vuol sapere: accetterà solo una cessione a titolo definitivo in cambio di parecchi soldi: 30 milioni la cifra stabilita per Tammy. E chissà che, alla fine, i due club non possano venirsi incontro con uno scambio di attaccanti, con Chiesa diretto verso la Capitale e Abraham alla corte di Motta.

Fonte: Gazzetta dello Sport

