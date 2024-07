Chiesa tentenna davanti al pressing Roma: il giocatore aspetta offerte da Champions

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Roma in pressing su Federico Chiesa. Ma per ora la corte serrata di Ghisolfi e De Rossi non sembra aver fatto completamente breccia nel cuore e nella testa del ragazzo.

Quasi tutti i quotidiani oggi in edicola sono concordi: l’attaccante bianconero non è del tutto convinto della destinazione capitolina e aspetta offerte da club più blasonati e protagonisti in Champions League, una competizione nella quale Chiesa spera di potersi mettere in mostra.

Per adesso però dall’estero tutto tace: a parte qualche timido sondaggio dalla Premier, non sono arrivate proposte concrete per l’attaccante, che il prossimo ottobre compirà 27 anni. Chiesa, tra l’altro, spera ancora nel rinnovo con la Juventus e vorrebbe provare a convincere Tiago Motta.

Il club bianconero sembra avere idee molto diverse: in attesa dei prossimi colpi di mercato, Giuntoli spera di piazzare Chiesa e di ricavarci quei 20-25 milioni che gli permetterebbero di assicurarsi nuovi acquisti, a cominciare da Teun Koopmeiners, prossimo grande obiettivo del ds per il centrocampo juventino.

La Roma al momento è l’unico club che sta facendo sul serio per Chiesa e sarebbe disposta ad accontentare le richieste della Juve, ma resta da convincere il giocatore. Il pressing da Trigoria è partito attraverso il ds Ghisolfi, grande amico dell’agente Ramadani, e Daniele De Rossi, che sta pressando con insistenza Enrico Chiesa, papà di Federico e grande amico dell’allenatore giallorosso. Un accerchiamento a tutti gli effetti per convincere l’attaccante della Juventus a sposare il nuovo progetto romanista.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera

