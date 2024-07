Taylor ci ricasca: rigore negato come alla Roma e la Germania è fuori

AS ROMA NEWS – L’arbitro Anthony Taylor, evidentemente, non contempla i falli di mano (Cucurella), E non considera nemmeno sanzionabili i falli brutali, come quello di Kroos su Pedri dopo appena otto minuti di gioco.

Dei danni di questo arbitro ne sa qualcosa la Roma (per un suo errore grossolano – evidente tocco con il braccio di Fernando – i giallorossi persero la finale di Europa League contro il Siviglia), da ieri ne ha preso coscienza anche, e soprattutto, la Germania.

Senza l’arbitro inglese, che conferma di essere inadeguato, i tedeschi molto probabilmente avrebbero portato a casa il pass per la semifinale di Euro 2024 contro la Francia, candidandosi come una delle favorite al successo finale, quello scaccia crisi: la Germania sparita dai radar mondiali ed europei da un bel po’, ultimo successo nel 2014 in Brasile.

Ma cosa è accaduto? Cucurella stoppa un tiro di Musiala proprio nel cuore dell’area e dei tempi supplementari, si era sull’1-1 e le forze delle due squadre ormai stavano venendo meno. Taylor, che nel frattempo collezionava cartellini gialli (il match finisce con 16 ammoniti compresi i due a Carvajal) è impassibile, dice no e stoppa i sogni della Nazionale di Nagelsmann, che si dimostra più forte della Spagna, ma anche stavolta deve ricominciare da capo e ripartire con un nuovo progetto, e forse con un nuovo ct.

Fonte: Il Messaggero

