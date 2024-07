CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 5 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 11:30 – ANCHE GOLLINI IN CORSA PER LA PORTA – Congelata l’ipotesi Bodart, torna in auge il nome di Pierluigi Gollini (29) per il ruolo di vice Svilar: il portiere è di proprietà dell’Atalanta, che però ha già Musso e Carnesecchi e dunque vuole cederlo. Prestito con diritto di riscatto o operazione a titolo definitivo per circa 5 milioni le possibili strade per la Roma. (Retesport.it)

Ore 11:15 – KARSDORP APRE ALLA CESSIONE – La Roma ha ribadito a Rick Karsdorp (28) la volontà di cederlo e il terzino si è mostrato disponibile a salutare la capitale. Nonostante non siano ancora arrivare delle offerte ufficiali per il terzino in scadenza nel 2025, sono iniziati i primi sondaggi da club turchi, greci, spagnoli e anche italiani. (Il Tempo)

Ore 10:45 – CHIESA IN VENDITA, PREZZO FISSATO – La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Federico Chiesa (26), che ora è ufficialmente sul mercato. I bianconeri hanno fissato il prezzo in 25 milioni bonus inclusi…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – ROMA SU WESLEY DEL CORINTHIANS – Ghisolfi continua a guardare ai giovani di prospetto e ha posato gli occhi sul brasiliano Wesley (19), attaccante esterno del Corinthians che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro. (Leggo)

Ore 8:45 – BODART SI COMPLICA, DE ROSSI SUGGERISCE ANDRADA – Come vice Svilar si complica la pista che porta a Arnaud Bodart (26) e allora Ghisolfi, dietro suggerimento di De Rossi, è piombato su Esteban Andrada (33) come prossimo vice Svilar…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – OFFERTI 20 MILIONI PER SORLOTH – Ghisolfi ci prova per Alexander Sorloth (28) e ha presentato al Villarreal un’offerta di 20 milioni di euro per l’attaccante norvegese. Il ds aspetta una risposta, ma…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:00 – CHIESA, SCATTO ROMA: NUOVO INCONTRO CON RAMADANI – La Roma fa sul serio con Federico Chiesa (26): Ghisolfi ha incontrato l’agente del calciatore in un noto albergo del centro di Roma con tutta la dirigenza giallorossa presente…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

