Non c’è accordo per Bodart, De Rossi suggerisce Andrada per la porta

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma è ormai da qualche settimana a caccia del vice Svilar. Dopo i saluti di Rui Patricio, il club capitolino sembrava aver individuato in Arnaud Bodart il secondo ideale per la porta giallorossa. Ma le richieste dello Standard Liegi hanno raffreddato la pista.

E così nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Esteban Andrada, portiere decisamente più esperto del 26enne belga: l’argentino, che vanta anche qualche presenza con la nazionale, ha un trascorso importante nel Boca Juniors dove ha avuto modo di conoscere e farsi apprezzare da Daniele De Rossi.

Ora Andrada gioca in Messico, nel Monterray, Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 2 milioni di euro vista la scadenza di contratto nel 2025. Trentatrè anni, il mito di Chilavert e una storia da film per il portiere argentino: quarto di sei fratelli, perse il papà quando era piccolo e alternava allenamenti e vendemmia per portare il pane a casa.

Qualche anno fa fu vittima di un rapimento, che costrinse la sua famiglia a sborsare 25mila pesos. Nel 2020 è stato vicino alla Roma, ma la richiesta di 25 milioni fece svanire l’occasione. Che ora può ripresentarsi, con la benedizione di De Rossi.

Fonte: Gazzetta dello Sport

