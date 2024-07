Roma, scatto per Chiesa: ora la Juventus ha fretta di chiudere

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Questi non sono solo i giorni per Enzo Le Fee (Roma e Rennes sono vicine all’intesa) ma anche di Federico Chiesa. Perchè sia il giocatore che il club bianconero ora hanno fretta di chiarire una volta per tutte questa vicenda. E tutto questo va a favore di De Rossi, che non vede l’ora di accogliere l’esterno in giallorosso.

La Juventus, dopo aver chiuso i colpi Douglas Luiz e Thuram, ora vuole portare l’assalto a Koopmeiners ma per farlo ha bisogno di danaro fresco. Quello che sperano di incassare dalla cessione di Chiesa all’unico club che al momento fa sul serio per l’esterno bianconero: la Roma.

Ghisolfi ha già avuto modo di parlare con Ramadani anche nei giorni scorsi in un incontro avvenuto un un albergo della Capitale insieme alla dirigenza giallorossa al completo: il ds sa che la Juventus ha poche armi a suo favore (il giocatore viene da un Europeo deludente e per di più è in scadenza di contratto nel 2025) ed è fiducioso di poter piazzare un affondo vincente con un’offerta che non superi i 25 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus.

L’operazione resta economicamente importante perché al prezzo del cartellino va aggiunto anche l’ingaggio del giocatore che alla Juve percepisce circa 6 milioni di euro (bonus inclusi). L’intenzione di Chiesa era di alzare lo stipendio, quella della Roma è di abbassarlo, almeno inizialmente o, al limite, di lasciarlo invariato. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra.

Nel frattempo Ghisolfi tiene aperta la porta al piano B, rappresentato da Rodrigo Riquelme: proseguono i contatti tra la Roma e l’Atletico Madrid, così come tra Ghisolfi e l’entourage del ventiquattrenne spagnolo che ha già fatto sapere di essere disposto a trasferirsi nella capitale. Riquelme non parteciperà alle Olimpiadi e questo sicuramente è un fattore positivo, il club spagnolo chiede 30 milioni e questo lo è certamente di meno. Anche perché fin qui la Roma non si è spinta oltre i venti milioni.

Fonti: Corriere dello Sport / Tuttosport

