Calciomercato Roma: alzata a 20 milioni l’offerta per Le Fee, il Rennes non ha ancora detto sì

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma insiste per assicurarsi le prestazioni di Enzo Le Fee, 24 anni, centrocampista francese del Rennes. Nelle ultime ore, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Florent Ghisolfi ha alzato l’offerta al club francese.

Il direttore sportivo giallorosso è arrivato a offrire 20 milioni di euro, compresi i bonus, per l’ex giocatore del Lorient ma Frederic Massara, attuale ds del Rennes, non ha ancora detto sì nonostante la Roma si sia fortemente avvicinata alla richiesta dei transalpini.

L’ottimismo però cresce con le ore che passano: Ghisolfi è convinto di riuscire a strappare il via libera del Rennes prima dell’inizio del ritiro, previsto per lunedì prossimo. Massara però non demorde e continua a chiedere 20 milioni, bonus esclusi. La fumata bianca si avvicina, con la Roma che dovrà però piazzare l’ultima accelerata per accontentare i francesi e consegnare Le Fee a Daniele De Rossi.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!