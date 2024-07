CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 4 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – ATTACCANTE ROMA, KONATE E OMORODION IN LIZZA – Ghisolfi ha acceso i fari su Sorloth, ma non perde di vista altre due piste che restano vive: la prima è quella che porta a Samu Omorodion (20), la seconda invece in Austria, e più precisamente al Salisburgo, dove gioca l’ivoriano Karim Konaté (20). (Corriere dello Sport)

Ore 9:15 – LA ROMA SONDA DEPAY – Sondaggio Roma per Memphis Depay (30), attaccante olandese svincolato dall’Atletico Madrid e dunque acquistabile a parametro zero. Anche il Milan sul calciatore. (La Repubblica)

Ore 9:15 – LA JUVE ABBASSA LE PRETESE PER CHIESA – Federico Chiesa (26) non ha ancora ricevuto offerte concrete e la Juventus è pronta ad abbassare le sue pretese per l’attaccante, in scadenza 2025: per 20 milioni più bonus l’affare sarebbe possibile.

Ore 8:15 – SORLOTH, IL VILLARREAL PUO’ CEDERE A 25 MILIONI – La Roma si è fatta avanti per Alexander Sorloth (28) ma il Villarreal fa muro: gli spagnoli chiedono 30 milioni ma possono accontentarsi anche di 25. (Corriere dello Sport)

Ore 7:30 – LE FEE, GHISOLFI ASPETTA UNA RISPOSTA – Florent Ghisolfi ha avanzato una nuova proposta al Rennes da 18 milioni di euro per Enzo Le Fee (24) e attende una risposta. Difficilmente Massara dirà di sì, ma le parti sono vicinissime a quei 20 milioni richiesti. (Corriere dello Sport)

Ore 7:00 – BOVE, FIORENTINA PRONTA ALL’ASSALTO – La Fiorentina è pronta a presentare una prima offerta per Edoardo Bove (22): contatti avviati con la Roma che chiede 18 milioni. (Sky Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

