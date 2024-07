Calciomercato Roma, le voci su Chiesa si susseguono tra conferme e smentite: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si infiamma la pista Federico Chiesa in chiave Roma, con la Juventus che ha messo sul mercato il suo attaccante decidendo definitivamente di non rinnovare il suo contratto, in scadenza 2025.

I bianconeri hanno fissato il prezzo per il loro giocatore, chiedendo 25 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra decisamente più bassa rispetto a quella pre-Europeo che stuzzica i giallorossi.

Nelle ultime ore le voci su una trattativa con la Roma si sono scatenate, tra telefonate fatte da De Rossi all’indirizzo dell’ala bianconera e presunte offerte avanzate da Ghisolfi ai bianconeri di 20 milioni di euro. Voci al momento non confermate.

Da Trigoria assicurano che non ci sono state proposte ufficiali o ufficiose avanzate per il giocatore e che la Roma non è in trattativa per avere Chiesa. Smentite che appaiono più di rito. I giallorossi devono ancora trovare sia l’intesa con il giocatore, che non ha ancora aperto al trasferimento nella Capitale, che con la Juventus.

Fonti: Sky Sport / alfredopedulla.com / corriere.it

