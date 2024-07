Coppa Italia 2024/25, ecco il tabellone: possibile quarto con il Milan e derby in semifinale

AS ROMA NEWS – La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia per l’edizione 2024-2025. Il tabellone principale sarà formato da 40 squadre e in precedenza verrà disputato un turno preliminare che consentirà di completare il quadro delle partecipanti.

Si comincerà il 4 agosto con le gare dei preliminari. Le otto teste di serie, tra cui la Roma, esordiranno a partire dagli ottavi di finale, in programma dal 4 dicembre.

I giallorossi giocheranno contro la vincente di Genoa-Reggiana e Como-Sampdoria, con la possibilità di un quarto di finale contro il Milan e di una semifinale contro la Lazio. La finale si disputerà a Roma il 14 maggio 2025.

