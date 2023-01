Ammutinamento Zaniolo, Mou spiazzato. E la Roma ora deve scegliere cosa fare

AS ROMA NEWS – L‘ammutinamento di Zaniolo, che ieri ha comunicato a Mourinho e Tiago Pinto l’indisponibilità a giocare con la Roma, di scena domani a La Spezia, ha spiazzato tutti. Tecnico in primis, che aveva difeso a spada tratta il calciatore e non si aspettava un comportamento del genere.

Il motivo del gran rifiuto di Nicolò è altrettanto sorprendente: il giocatore non vuole correre il rischio di infortunarsi prima della fine di gennaio, vanificando la sua voglia di essere ceduto prima della chiusura del mercato invernale. Una mossa che spiazza, considerando che al momento nessun club ha dimostrato di volerlo acquistare davvero.

Il Tottenham e il West Ham, gli unici due club che hanno avanzato timide proposte alla Roma, sono infatti disposti a prendere Zaniolo in prestito con obbligo di riscatto ma condizionato a una serie di fattori che non sono poi così scontati come minutaggio del calciatore e piazzamento finale del club.

La stranezza dell’atteggiamento del 22 è proprio questa: Zaniolo si sta comportando come se avesse già una squadra alle spalle pronta ad acquistarlo, quando in realtà alla Roma non è (ancora) arrivato niente di concreto.

Ora Tiago Pinto è a un bivio: tenere il punto e non cedere davanti alle proposte in prestito rischiando però di trovarsi al 1 febbraio con un giocatore in rosa ammutinato, oppure accettare un trasferimento a titolo temporaneo con il pericolo di riavere Zaniolo a fine stagione demotivato e inutilizzato.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Il Messaggero