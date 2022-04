Ancelotti “dimentica” la Roma: “Quando smetterò di allenare tiferò per Milan e Real”

AS ROMA NEWS – Carlo Ancelotti sembra aver dimenticato la Roma e il suo lungo passato in giallorosso. L’ex centrocampista giallorosso ed attuale allenatore del Real Madrid, ha parlato di quando smetterà di allenare nel corso di una intervista al programma TV Universo Valdano.

“Voglio diventare un insegnante di calcio a livello universitario. Ricevere un titolo dalla UEFA o qualcosa del genere, per fare esami a chi si occupa di calcio, vedere quanto ne sa. Quando smetterò di allenare vorrò fare altre cose: ho cinque nipoti, mi sono sposato per la seconda volta e non abbiamo fatto molte cose insieme. Voglio fare di più e divertirmi con mia moglie. Quando avrò chiuso la mia carriera resterò tifoso di Real Madrid e Milan“.

Il tecnico non nomina la Roma, squadra di cui ha vestito più a lungo la maglia in carriera, dal 1979 al 1987. Ancelotti, che da allenatore non ha mai guidato i giallorossi nonostante diversi ammiccamenti, ha ricordato invece il Napoli, club che ha allenato prima di passare all’Everton: “Napoli è la città più bella del mondo dove andare in vacanza“.

Sull’esperienza negativa alla Juve: “Mi odiavano per aver giocato nel Milan, a volte dovevo uscire con la polizia. Non abbiamo vinto titoli, siamo arrivati secondi due volte. Non è stata un grande esperienza“. Su Calciopoli: “Mi sembrava positivo che il calcio italiano venisse ripulito“.