“ON AIR!” – FOCOLARI: “La Roma fino ad ora ha incontrato squadrette, ora il livello si alza”, PRUZZO: “Il Leicester gioca ad alti ritmi, non sono tranquillo”, PIACENTINI: “Zaniolo? Inquietato da una sua frase”

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Io non so se si possa rinunciare a un giocatore dell’esperienza di Oliveira per una partita come quella di giovedì prossimo, ma bisogna vedere come la pensa Mourinho. Secondo me lui non vede tanto Zaniolo come arma a partita in corso, come il giocatore che entra e ti spacca la partita. Secondo me se lo mette, lo mette dall’inizio. Veretout? L’anno scorso era un giocatore fondamentale per la Roma, secondo me non è corretto parlarne come uno dei tanti, ma nella dinamica tattica di Mourinho c’entra un pochino meno…”

Luca Fallica (Roma Radio): “C’è da difendere questo quinto posto in campionato, la Fiorentina ha una partita in meno così come l’Atalanta. Ci sono 4 squadre in pochi punti, tra il 5o e l’8o posto è un attimo. C’è anche da difendere il primato cittadino, e bisogna trovare le energie giuste per questo finale di stagione. Io lo dico adesso: contro il Bologna sarà difficilissima. E’ una squadra in salute, e sarà veramente dura, sappiamo che dopo la coppa è sempre molto complicato. Prevedo tanti cambi per domenica sera, credo proprio che giocherà la Roma B. Ora tutta la squadra, tutti i 25 a disposizione, devono dimostrare qualcosa, dovranno fare gli straordinari…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “In Italia, e qua a Roma in modo particolare, perchè la Roma non ha l’appeal della Juve o delle milanesi, devi sempre aggrapparti al risultato sportivo. La Roma nei dieci anni precedenti ha avuto visibilità e un certo indotto dalle sponsorizzazioni quando è arrivata in semifinale di Champions League. Puoi organizzarti con i migliori manager del settore, con direttori marketing validissimi, ma nel calcio italiano, e qui a Roma in particolare, l’introito te lo dà sempre il premio Uefa, e ti crea l’indotto. Perchè noi pensiamo ancora che quando la Roma va a vendersi alle aziende, si porta le brochure del Colosseo, ma non è così…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport dice che la Roma farà un mercato da big, ma se poi leggete l’articolo è una tragedia: taglio del monte ingaggi e sostanziosi incassi dalle cessioni. Ma magari sono tutte caz*ate. Io spero che siano tutte cose inventate, perchè se non se l’è inventata, ma come pensi di dare massimo 3 milioni di stipendio per i nuovi acquisti… ma chi pensi di prendere così. Ma come la pensi di fare una grande squadra così…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Maddison e Tielemans sono i gioiellini del centrocampo del Leicester, poi ha dei difensori molto importanti. Totti su Pellegrini fa una investitura importante, ci ha messo la faccia. Ho letto che con la nuova proprietà, il Milan potrebbe interessarsi seriamente a Zaniolo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il Leicester ha mollato il campionato, ormai sta puntando tutto sulla Conference League. Non hanno altri modi per raggiungere l’Europa il prossimo anno. Nell’intervista di Zaniolo al sito dell’Uefa, in tutte le lunghe risposte c’è una frase che mi ha inquietato: “i tifosi saranno sempre nel mio cuore”. Saranno…come per dire: anche quando andrò tra la Juve tra tre mesi, penserò sempre ai tifosi della Roma. Sarò io che penso male, ma quella frase mi ha fatto pensare a quella cosa lì…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Dopo la partita della Roma di sabato ci sono state sensazioni opposte: c’era chi ha avuto sensazioni positive, io invece ero tra quelli che le avevano negative. Mi ha dato molto fastidio come ha giocato la Roma, e mi può capire solo chi ha visto la finale di Coppa Uefa quando a Milano ci hanno tirato di tutto dall’anello superiore, o quando a Roma sono venuti con lo striscione “siamo venuti a ritirare la Coppa“… Queste sono cose che non dimentico. E quando ho visto la squadra giocare in quel modo, consegnandosi all’Inter, la cosa mi ha fatto inca*zare. La squadra non voleva fare figure di mer*a? E invece l’ha fatta…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “La Roma non è che si è consegnata sabato scorso, la squadra non voleva fare figure di mer*a, e nemmeno Mourinho. Se tu hai fatto una brutta partita è anche per merito degli avversari che vanno considerati, e ci può stare che l’Inter te l’abbia incartata…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma in certi momenti sembra avere trovato un’identità, ma poi all’improvviso la perde. C’è poi la squadra che vai ad affrontare, che non è di primissimo livello nella Premier, ma ha un ritmo di gioco che può crearti un sacco di problemi, e la cosa non mi fa stare tranquillo… Io spero che ci sia la giusta concentrazione, ma anche l’umiltà di fare una partita per portare a casa il miglior risultato, poi all’Olimpico puoi anche ribaltarla. La Roma dovrà evitare assolutamente certi errori…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Al di là del pubblico, di Zaniolo, della serata magica contro il Bodo, quella sera c’era una grande coesione nella Roma. Sembravano tutti molto uniti. La Roma deve evitare di essere sfilacciata come l’ho vista contro l’Inter. A me Cristante, pur con tutti i suoi limiti, mi sembra una presenza che soprattutto in campo internazionale è imprescindibile, è un centrocampista molto solido…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma deve evitare di pensare al Bodo/Glimt, a quello che c’è stato fino ad adesso. E’ stata una competizione di terza fascia, ma ora con Leicester e Marsiglia o Feyenoord si passa a una seconda fascia alta, come quella della Roma. Il Leicester quest’anno è un po’ più in basso, è decimo, però è una squadra abituata a lottare a certi livelli. Sarà una partita ad armi pari. La Roma deve evitare di pensare a quello che ha fatto fino ad adesso, perchè ha incontrato squadrette, ora invece incontra squadre…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Giocare in Inghilterra è sempre un banco di prova, sia tecnico che agonistico. Mourinho conosce bene l’avversario. La Roma se vuole crescere deve dimostrarlo sul campo, perchè per ora è solo propaganda…”

