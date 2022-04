Cessioni sostanziose e ricapitalizzazione: le mosse dei Friedkin per il prossimo mercato

AS ROMA NEWS – Il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) oggi in edicola svela le intenzioni dei nuovi proprietari della Roma per il prossimo mercato estivo in un pezzo dal titolo: “Un mercato da big: le mosse dei Friedkin”.

In realtà, stando a quanto si legge nell’articolo, il piano non sarebbe esattamente da grande: l’idea sarebbe quella di dare un ulteriore taglio al monte ingaggi, con un tetto massimo di tre milioni di euro per i nuovi acquisti.

Ryan Friedkin a Nyon ha spiegato ai vertici dell’Uefa il piano di rientro della Roma: per mettersi in regola con i rigorosi parametri del Fair Play Finanziario occorrerà una nuova ricapitalizzazione l’anno prossimo di circa cento milioni, dopo aver completato quella attuale con altri venti milioni circa.

Ma non basterà: serviranno anche delle cessioni “sostanziose”, e non saranno sufficienti i 35 milioni che arriveranno dai riscatti obbligati. I proprietari devono mettere altri soldi per arrivare a 460 milioni entro la fine dell’anno, ma bisogna vendere.

Fonte: Corriere dello Sport