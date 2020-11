Anche Zalewski positivo al Covid: è asintomatico

NOTIZIE ROMA CALCIO – Continuano ad aumentare i casi COVID-19 a Trigoria. Con un post su Instagram, il centrocampista della Primavera Nicola Zalewski ha annunciato la sua positività:

“Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al COVID-19 e sono asintomatico. Per un periodo dovrò rispettare la quarantena ed essere in isolamento. Non vedo l’ora di tornare con la squadra e preparare al meglio il continuo del campionato. Forza Roma!“.

Oltre a Zalewski, sono attualmente positivi al Covid anche Boer, Dzeko, Pellegrini, Santon, Fazio e Kumbulla.