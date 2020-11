Dzeko ci sarà per Roma-Parma? Lunedì il giorno decisivo: ecco perchè

ULTIME NOTIZIE – Sono cinque i calciatori della Roma (sei contando Boer, il portiere della Primavera) attualmente fermi ai box causa Covid. Di questi, almeno sulla carte, il primo che potrebbe tornare a disposizione di Fonseca è Edin Dzeko, essendo stato il primo ad essere contagiato.

In vista della ripresa del campionato in programma domenica prossima ore 15 per Roma-Parma la domanda più gettonata del momento è se il centravanti bosniaco potrà essere del match e guidare ancora l’attacco giallorosso per la sfida contro i ducali.

Una risposta più o meno definitiva potrebbe arrivare lunedì prossimo, quando il calciatore effettuerà il tampone di controllo: Dzeko infatti finirà il 16 novembre i dieci giorni di isolamento minimo obbligatori. Tra due giorni il giocatore si sottoporrà all’esame e, secondo il protocollo, dovrà risultare negativo per due volte prima di sottoporsi alla visita di idoneità e tornare in campo.

Qualora invece il tampone dovesse risultare ancora positivo, il suo impiego per la gara di domenica contro il Parma diventerebbe molto improbabile.

Fonte: Tuttosport