Dai Friedkin un secco no al ritorno di Petrachi

AS ROMA NEWS – Dan Friedkin dice no all’ipotesi di un ritorno a Trigoria dell’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

In questi giorni il ds salentino e la Roma si sono rivisti, ma in tribunale, per cercare di mettere fine al contenzioso sorto dopo il licenziamento di Petrachi per volere dell’ex presidente Pallotta. Il faccia a faccia al Tribunale Ordinario del Lavoro non ha portato frutti, con il giudice Mormile che per ora non è riuscito a far conciliare le due parti.

Ecco perchè il direttore sportivo aveva proposto il suo reintegro nella Roma per chiudere la questione. Ma dai Friedkin arriva una secca smentita a questa possibilità: dall’insediamento del 17 agosto i texani non hanno mai contattato l’ex ds per valutare un suo eventuale ritorno e la scelta è già ricaduta su un profilo straniero, con Campos in netto vantaggio su tutti i numerosi concorrenti.

Fonte: Il Tempo