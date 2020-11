Ryan Friedkin e la sua Capitale: vive in centro e parla già italiano

NOTIZIE AS ROMA – Ryan Friedkin è stato di parola: aveva promesso di essere molto presente a Roma, e lo sta facendo in pieno. Il figlio del presidente Dan ha già comprato casa nel centro di Roma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) e una seconda in fase di ristrutturazione è stata acquistata per gli uomini di fiducia (Watts e Williamson).

Il nuovo vicepresidente giallorosso ha deciso veramente di immergersi con tutto se stesso nell’avventura romanista. A Trigoria è entrato in punta di piedi e ora sta pian piano prendendo possesso di tutto. Si ferma a guardare la prima squadra, le giovanili, gli piace da matti la Primavera, che stava andando fortissimo prima dello stop per il Covid.

Nel frattempo studia, e anche molto. Non solo le carte e gli uomini, ma anche la lingua. C’è infatti un’insegnante fissa di italiano a sua disposizione e chi ci parla assicura che i progressi siano già evidenti.

Fonte: Gazzetta dello Sport