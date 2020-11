Roma-Milik, contatti riallacciati: il colpaccio di gennaio solletica Friedkin

AS ROMA NEWS – Il colpo Milik tenendo Dzeko. Possibile per la Roma? Sono in tanti a chiederselo, e secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport (G. Marota) la cosa non sarebbe affatto da escludere. Anzi.

Il flirt tra il centravanti polacco e il club giallorosso, racconta il quotidiano sportivo, è ancora vivo e questo basta a tenere in piedi una trattativa che durante l’estate ha infiammato il mercato. I contatti tra le parti sono stati riallacciati nei giorni scorsi. La Roma lo aveva convinto a firmare un contratto fino al 2025 da 5 milioni a stagione, mentre con il Napoli, prima che saltasse tutto, c’era l’accordo per 25 milioni tra prestito e riscatto.

I due club torneranno presto a sedersi insieme intorno a un tavolo per capire se e come chiudere i discorsi. Resta da valutare il futuro di Dzeko. Un bomber esclude l’altro? Non è detto. L’ipotesi di averli entrambi a disposizione resta valida e solletica la fantasia dei Friedkin.

Fonte: Corriere dello Sport