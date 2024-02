Ancora Feyenoord-Roma: DDR all’esame Europa

AS ROMA NEWS – Feyenoord-Roma parte terza. La sfida infinita tra giallorossi e olandesi, che si incontrano per la terza volta consecutiva in tre stagioni, ripropone stasera a Rotterdam un nuovo capitolo della saga, che ultimamente ha visto sempre trionfare i capitolini.

Il Feyenoord vorrà dunque vendicare i pesanti ko degli ultimi anni (la finale di Conference quello più doloroso) e giocherà con la bava alla bocca, puntando forte sulla gara di oggi al De Kuip, dove potrà contare su uno stadio tutto olandese. La squadra di Slot ha cambiato qualcosa rispetto a quella affrontata nel recente passato dai giallorossi, ma l’ossatura è rimasta la stessa, così come i risultati prestigiosi in Eredivisie.

L’anno scorso il Feyenoord ha stravinto il proprio campionato, quest’anno invece dovrà cedere lo scettro al PSV Eindhoven, distante ormai 10 punti nonostante la stagione quasi perfetta dei ragazzi di Slot: per loro 15 vittorie, 4 pareggi e due sconfitte, un bottino super, ma insufficiente a contrastare il cammino praticamente perfetto del PSV (19 vittorie, 2 pari e nessun ko).

La partita di stasera si preannuncia molto complicata. De Rossi, all’esordio da allenatore in Europa, dovrà fare attenzione a non concedere troppi spazi a una squadra che gioca molto sugli esterni e ama affondare in campo aperto. Previsto qualche cambio nell’undici iniziale: Svilar, Spinazzola, Llorente, forse Bove e Baldanzi le novità rispetto alla formazione schierata sabato contro l’Inter.

La missione della Roma stasera sarà provare a uscire dal De Kuip con un buon risultato in vista del ritorno all’Olimpico tra una settimana esatta. Sarà importante giocare la gara avendo ben presente il fatto che la sfida durerà 180 minuti e forse oltre considerando com’è andata l’anno scorso, con i giallorossi che trionfarono nel corso dei supplementari. E che anche stavolta proveranno a far piangere gli olandesi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!