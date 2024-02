De Rossi ne cambia quattro per il Feyenoord: Lukaku non riposa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quattro cambi di formazione rispetto all’undici di sabato per la Roma. Daniele De Rossi preferisce non snaturare la squadra che stasera al De Kuip si giocherà un pezzo della qualificazione agli ottavi di finale dell‘Europa League.

In porta la novità più importante, e cioè il ritorno tra i pali di Mile Svilar: la Roma vuole capire il valore di questo ragazzo anche in ottica futura, considerando che Rui Patricio a fine stagione lascerà Trigoria in scadenza di contratto. Test importante per il belga naturalizzato serbo.

In difesa scontato il rientro di Llorente al fianco di Mancini: Huijsen non è il lista Uefa e Ndicka non è ancora a disposizione dopo il trionfo in Coppa d’Africa (è atteso a Trigoria domani), dunque il primo ricambio in mezzo sarà Smalling, regolarmente in panchina. A sinistra torna Spinazzola, con Angelino pronto per il Frosinone.

A centrocampo da sciogliere il nodo Cristante: per De Rossi è completamente recuperato, ma il tecnico potrebbe decidere di dargli un po’ di riposo e schierare Bove dal primo minuto. Abbondanza in mediana: tornati abili e arruolati anche Renato Sanches e Aouar, finiti un po’ nel dimenticatoio.

L’attacco potrebbe essere l’unico reparto che non avrà cambiamenti: il tridente formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy va verso la conferma in blocco, con Baldanzi ancora destinato alla panchina. Mister De Rossi sa perfettamente le insidie di questa trasferta olandese e si riaffida a Big Rom, che potrebbe invece riposare a Frosinone.

Giallorossi.net – T. De Cortis

