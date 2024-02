DE ROSSI: “Farò dei cambi, ma non stravolgerò la squadra. In Europa dobbiamo prendere esempio da Mourinho” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Daniele De Rossi parla in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Roma, gara di andata del playoff di Europa League che si giocherà domani.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla sfida con gli olandesi, sulla condizione della squadra e sui possibili cambi di formazione:

Che cosa si prova a tornare qua in un’altra veste? E’ la prima da allenatore in Europa…

“Sono contento di esordire così in Europa. Il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia, l’anno scorso mi avevano appena esonerato, ma sono grato, a volte dobbiamo ricordarci che siamo fortunati. Sappiamo che da quella partita che ho giocato io ci sono state altre sfide col Feyenoord. Il clima sarà infuocato, ma sul campo ci vanno i giocatori e le idee, dobbiamo pensare a quello”.

Se dovessi scegliere una partita in Europa del tuo passato?

“Non lo so, ce ne sono state tante belle ma non abbiamo mai alzato la coppa. Ci siamo rialzati spesso su dopo batoste tipo quel 7 a 1, ma se devo scegliere un episodio forse Roma-Barcellona, anche per la forza dell’avversario e per l’Olimpico, è stata una notte assurda. Noi dobbiamo tornare a essere una delle prime squadre d’Europa”.

Pellegrini sembra ritrovato, come sta? E’ sbagliato pensare di trovare il risultato a ogni costo o preferisce vedere la crescita della squadra?

“Pellegrini lo valuto da quando sono qui, sia come essere umano che come guida come capitano che in campo, e non potrei essere più contento. Migliora, fa sempre più cose che vorrei vedere io in campo da lui. Non posso che ringraziare i miei giocatori. Sul risultato, il percorso è bello e comodo se fossimo all’8 luglio, quando giochi contro i boscaioli, qua nel frattempo devi vincere le partite. Il risultato è sempre importante, voi parlate di giochisti e risultatisti, ma i risultati sono fondamentali per ogni allenatore”.

Che differenza c’è tra la Roma tua e quella di Mourinho?

“Io ho studiato parecchio la Roma di Mourinho, vedevo sempre le partite da tifoso, non so quanto sia differente, con Mou hanno ottenuto ottimi risultati in Europa e dobbiamo prendere esempio da quel percorso. Poi ogni allenatore ha le sue idee e darà sempre qualcosa di diverso da quello precedente”.

Come vedi il Feyenoord?

“Squadra che mi ha impressionato, sa giocare a calcio, gli esterni sono di grande qualità e gamba. Ho grande rispetto per gli elementi che ha, sarà una bella partita. C’è sempre stato equilibrio anche se ultimamente ha vinto sempre”

Se giocherà Gimenez cambierà il tuo approccio?

“No, se non giocherà lui giocherà il sostituto. Gimenz è un giocatore molto forte”.

Utilizzerai la panchina domani o per il Frosinone?

“Qualche cambio verrà fatto, perchè ho fiducia in tutti nella rosa e non solo a chiacchiere. Non vorrei fare 11 cambi a Frosinone, se cambi troppi giocatori li metti in difficoltà o in condizione di fare la loro miglior performance. Cambieremo, ma non 11 giocatori”.

Angelino ha bisogno di riposare?

“La scelta verrà fatta in base a mille cose, Angelino ha giocato due partite di seguito, Spina sta bene. Amo avere due terzini così diversi, come stazza e gamba, la cosa mi piace, è un vantaggio per l’allenatore perchè ogni partita è diversa dalle altre. Sono tranquillo nella scelta, non è solo un discorso di condizione fisica”.

Cristante?

“Sta bene, è partito con noi e può giocare”.

Non ci sono i tifosi…

“E’ un peccato, spesso le tifoseria ospiti ci hanno dimostrato come si possa accompagnare la propria squadra con amore. Giocheremo anche per loro”.