“ON AIR!” – FERRAZZA: “Quarto posto e finale in Europa? Serve un miracolo”, LO MONACO: “Senza infortuni la Roma può puntare all’obiettivo massimo”, ROSSI: “Mourinho? Forse i Friedkin ci capivano poco quando lo hanno preso”

David Rossi (Rete Sport): “Io penso che se Cristante è in condizione di giocare, De Rossi ci penserà due volte prima di lasciarlo fuori. Le dichiarazioni di Mourinho? Non mi aspettavo cose diverse da queste. Forse i Friedkin erano incompetenti prima, quando lo hanno preso, e competenti dopo…Mi dispiace il tempismo, le fasi finali delle coppe sono cominciate due giorni fa e guarda caso escono proprio oggi che deve giocare la Roma. Se fosse stata la sua squadra del cuore, avrebbe evitato di farle uscire proprio oggi. Ma la Roma non è la sua squadra del cuore…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le parole di Mourinho? C’è una punta di risentimento…ma se sono incompetenti quelli che l’hanno cacciato, sono incompetenti anche quelli che l’hanno preso. Per me i Friedkin non sono incompetenti. Mourinho è Mourinho, sinceramente non sono stupito dalle sue parole…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Speriamo che ci sia un posto in più per arrivare in Champions, perché anche arrivare quinti vista la vittoria ieri del Bologna sulla Fiorentina sarà difficile. La Roma del prossimo anno? Se vendi Spinazzola, poi devi spendere per prenderne un altro, ma allora è meglio tenere lui con Angelino. Spina si accontenterà di meno per il rinnovo, e poi con quei soldi risparmiati puoi puntare su altri ruoli, a cominciare dal terzino destro titolare…I soldi ti serviranno per un grande portiere, un grande centravanti, e un grande centrocampista…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Al di là di Spinazzola, la Roma spero e credo che strutturerà la sua rosa pensando principalmente alla variabile fisica. In attacco servirà una certezza, perchè Abraham non si sa come starà e Belotti con quelle dichiarazioni ha fatto capire che alla Roma non ci tornerà. De Rossi? Ha dimostrato di avere un ottimo impatto nel breve periodo, però bisognerà vederlo nel medio periodo. Se puntare su un allenatore top a giugno? Se il Klopp di turno ti dicesse “sì, vengo”, è ovvio che anche De Rossi capirebbe che c’è poco da fare. Conte? Ha fatto capire di voler vincere, emerge la sua necessità di andare in un club che gli assicuri la possibilità di vincere, e al momento la Roma non lo è…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io Belotti, se faccio bene a Firenze, potrei anche pensare di tornare alla Roma senza Lukaku e con solo Abraham. In quel caso potrebbe anche giocarsi il posto. Il Gallo faceva la riserva anche dell’inglese? Sì, ma con Mourinho…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Partita straordinariamente importante per il nuovo corso della Roma, è assolutamente da giocare per vedere se ci sono le conferme dei nostri calciatori che hanno ricominciato a giocare con intensità. Se tutti danno quelli che devono dare, possono battere facilmente il Feyenoord contro cui abbiamo vinto sempre ultimamente. Lo storia del De Kuip? L’ha spiegato bene De Rossi, se la squadra è forte quando scende in campo non pensa al De Kuip… Credo che non sarà facilissimo, ma nemmeno estremamente difficile. Ma la Roma è la Roma: se va tutto bene, se hanno dormito bene e la colazione è stata forte e abbondante, e se De Rossi non sgrida nessuno, sarà una una buona partita…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma troverà un Feyenoord piuttosto arrabbiato. Speriamo che la squadra confermi e mantenga la sua identità europea, che è la vera eredità lasciata da Mourinho… Questa non è una squadra che può lottare su due fronti, lo pensavo con Mourinho e lo penso ancora adesso. Penso che sarebbe un miracolo arrivare quarti e in finale di Europa League…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Partita importantissima, ma sono 180 minuti e sarà molto importante la gara di ritorno. Non andrei ad attaccare, sono loro che devono venire a prenderci. La Roma ha la qualità là davanti per fare risultato… Giocare su due fronti? La Roma ora ha due giocatori in più che sono sottovalutati come Angelino e Baldanzi, e poi sta tornando anche Ndicka…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Baldanzi con Dybala? E’ normale che De Rossi faccia queste prove, ma se Dybala e Lukaku stanno bene sono due titolari inamovibili, mentre a sinistra il mister ci ha detto che le scelte sono El Shaarawy e Zalewski. Far uscire tutti e due per far giocare Baldanzi mi sembra al momento un’ipotesi non praticabile… Il ritorno di Smalling e Ndicka? Pacchetto da squadra di vertice per la difesa, ma anche per il centrocampo e l’attacco. Per me la Roma, e lo dice anche De Rossi, è una squadra da vertice. Se i giocatori sono tutti in buone condizioni, e non ci sono 5-6 infortunati tutti insieme, può puntare all’obiettivo massimo anche in Europa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita di stasera? Devi trovare il modo di giocare una grande partita, mettendo la squadra nelle migliori condizioni di non rischiare perchè lì in Olanda è dura. Il Feyenoord è una squadra che va rispettata. Si gioca sulle due partite e bisogna stare molto attenti… Stasera ci affidiamo ai soliti noti, alla classe di Dybala e alla potenza di Lukaku. Lui con quella stazza se non è brillante rischia di fare brutte figure. Questa è la partita giusta, i grandi giocatori si esaltano in Europa. Il Feyenoord è una buona squadra, ha esperienza, e sarà una bella battaglia… Io ero scettico su Motta, ma il Bologna visto ieri è una squadra che si gioca davvero il quarto posto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Lukaku ha da farsi perdonare quell’errore che grida vendetta, per lui sbagliare così, contro l’Inter, sul 3 a 2 e in un momento di difficoltà della squadra è stato molto brutto. Lui aveva cominciato molto bene la stagione, ora sta andando male e deve caricarsi la Roma sulle spalle, fare la differenza. Giocare al De Kuip è complicato, il Feyenoord non è una squadra straordinaria, ma quello stadio può diventare terribile per chi ci gioca…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le parole di Mourinho? E’ il solito…tanti allenatori vengono esonerati e si fa buon viso a cattivo gioco…queste reazioni sono tipiche di Mourinho. Lasciamo in pace De Rossi, e non diciamo che stasera sarebbe stata vinta con Mourinho in panchina. Dopo aver visto il primo tempo di Roma-Inter, mi aspetto un certo tipo di gioco e di entusiasmo stasera. Quella di oggi è solo la prima parte di una sfida che dura 180 minuti. Il Feyenoord è una squadra completamente diversa quando gioca in casa e quando gioca fuori. La Roma deve uscire bene da questa sfida, tipo un pareggio. Se ci riesce, secondo me è qualificata…”

