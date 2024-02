Report UEFA, la Roma ha costi per 181 milioni. Entro il 2024/25 deve scendere del 3% nel rapporto con i ricavi

NOTIZIE AS ROMA – La UEFA fa i conti in tasca al calcio europeo e ai suoi club. In giornata è stato infatti pubblicato il “The UEFA European Club Finance and Investment Landscape“, rapporto semestrale tenuto dalla confederazione europea sul panorama economico-finanziario dei circa 700 club di prima divisione in Europa.

Tra i temi più interessanti, anche perché come vedremo possono avere un peso nel percorso europeo delle squadre italiane in futuro, anche il rapporto tra costi e ricavi.

Dall’anno prossimo entra in vigore la squad cost rule. A partire dalla stagione 2023/2024, come noto, inizierà una stagione di transizione verso il nuovo fair play finanziario ideato dalla UEFA. Tra le novità, l’introduzione di una nuova regola che prevederà determinati paletti legati al rapporto tra i costi per la squadra (stipendi della prima squadra e dell’allenatore, commissioni per i trasferimenti) e i ricavi rettificati.

Il sistema andrà a regime nel tempo: nel 2023/2024 sarà prevista una soglia massima costi/ricavi del 90 per cento, nel 2024/2025 si scenderà all’80 per cento, nella stagione successiva al 70 per cento.

In generale, la UEFA ha evidenziato come nel 2023, per quanto riguarda i 20 club coi costi più alti, gli stipendi dei calciatori – quello dell’allenatore non è ancora stato considerato con precisione in questo report – siano saliti solo dell’1,9 per cento. Il tema, comunque, riguarda il rapporto costi/ricavi.

Le italiane presenti nella classifica dei top club più costosi da questo punto di vista sono tre: Juventus, Inter e Roma. Sia i bianconeri che i nerazzurri rispetterebbero già la squad cost value, anche se entrasse in vigore nella sua versione più rigida già dalla prossima stagione (così non sarà, ovviamente): la Juve ha un rapporto del 65 per cento, l’Inter scende addirittura al 60 per cento. Più complicata la situazione della Roma, che al momento ha un rapporto costi/ricavi dell’83 per cento: rispetterebbe la regola nella prossima stagione, ma a partire da quella successiva servirebbe abbassare i costi o aumentare i ricavi per rispettare il nuovo fair play finanziario. È comunque da sottolineare che il club giallorosso ha intrapreso da tempo un percorso virtuoso che dovrebbe portarlo a non avere problemi sotto questo punto di vista.

I 20 club più costosi d’Europa e il rapporto con i ricavi

1. Barcellona – costi: 639 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 78%

2. PSG – costi: 617 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 76%

3. Manchester City – costi: 554 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 66%

4. Real Madrid – costi: 453 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 54%

5. Liverpool – costi: 429 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 63%

6. Bayern Monaco – costi: 416 milioni di euro – rapporto coni i ricavi: 56%

7. Chelsea – costi: 397 (dato del 2022) – rapporto con i ricavi: 70% (dato del 2022)

8. Manchester United – costi: 381 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 51%

9. Tottenham – costi: 289 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 46% (+17% sul 2022)

10. Juventus – costi: 283 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 65%

11. Arsenal – costi: 270 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 50%

12. Atletico Madrid – costi: 245 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 66%

13. Borussia Dortmund – costi: 236 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 56%

14. Inter – costi: 230 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 60%

15. Aston Villa – costi: 223 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 92%

16. Leicester – costi: 215 milioni di euro (dato del 2022) – rapporto con i ricavi: 75% (dato del 2022)

17. Newcastle – costi: 215 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 75%

18. Lipsia – costi: 192 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 54%

19. Everton – costi: 191 milioni di euro (dato del 2022) – rapporto con i ricavi: 90%

20. Roma – costi: 181 milioni di euro – rapporto con i ricavi: 83%

Fonte: Tmw.com

