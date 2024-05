ANGELINO: “Delusione enorme, ma usciamo a testa alta. Abbiamo fatto quello che potevamo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il terzino spagnolo Angelino parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bayer Leverkusen-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla semifinale di ritorno di Europa League appena conclusa alla BayArena:

Come vi sentite ad uscire da questo campo dopo una partita del genere?

“La delusione è tanta, tantissima, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto e non è servito. Abbiamo lottato, c’è stato qualche errore di troppo, ma sono orgoglioso della squadra. Volevamo uscire in maniera diversa. A testa alta”.

La prossima partita con l’Atalanta?

“Dobbiamo recuperare subito le energie fisiche e mentali, sarà la prima di tre finale, sarà la più importante e non si potrà sbagliare”

