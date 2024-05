PAREDES: “Perdere così fa male. Stanchezza più mentale che fisica. Domenica la partita più importante dell’anno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leandro Paredes parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Bayer Leverkusen-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla semifinale di ritorno di Europa League appena conclusa alla BayArena:

LEANDRO PAREDES A SKY SPORT

Quanto è dura? Eravamo avanti 2-0 fino all’80.

“Fa male, avevamo la partita tra le mani, purtroppo con la giocata di Mancio siamo dovuti andare tutti avanti e con una squadra così forte è complicato. Abbiamo messo tutto quello che avevamo, avevamo recuperato due reti e avevamo fatto una grande partita, l’autogol ci ha costretto a lasciare tanto spazio”.

Siete andati vicini alla finale.

“Mi dispiace, abbiamo fatto un grande sforzo, volevamo andare in finale, dare una gioia ai tifosi, ce ne andiamo a mani vuote a casa”.

Si può ripartire per la Champions?

“Sì, già da domani penseremo all’Atalanta e fare il meglio possibile nelle ultime tre partite per raggiungere il nostro obiettivo”.

All’Olimpico sei andato in difficoltà, questa sera hai giocato come volevi.

“Sì, le partite sono sempre diverse, non sono mai le stesse partite. Oggi c’era molto più spazio, ho cercato di dare il mio contributo e per tanti momenti l’ho fatto”.

Si chiude una parentesi europea, ma dovete raggiungere la Champions. Come state fisicamente?

“La stanchezza c’è, ma come abbiamo detto è più mentale che altro, faremo il meglio per recuperare e arrivare alla partita più importante dell’anno domenica”.

Hai fatto un salto di qualità rispetto all’anno scorso, merito di De Rossi?

“Merito degli infortuni, sono arrivato alla Juventus che non stavo benissimo, avevo tantissimo dolore. Volevo fare meglio, mi dispiace, ma vivo nel presente e sono contento ed è la cosa più importante”.

LEANDRO PAREDES A RAI SPORT

Ti vediamo ancora con le lacrime agli occhi.

“Dispiace, fino all’80’ avevamo la gara tra le mani, l’autogol ci ha fatto lasciare spazi”.

Tutta la squadra ha giocato come De Rossi aveva chiesto.

“Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, sapevamo della loro forza, complimenti a loro giocano bene. L’autogol ci ha costretto ad andare tutti in avanti”.

Questa squadra sta gettando per costruire qualcosa di importante.

“Stiamo facendo un percorso molto buono da quando è arrivato il mister. Ci rimangono tre partite importantissime, cercheremo di fare il meglio possibile, abbiamo l’obiettivo tra le nostre mani”.

Bisogna riconquistare il morale, questa sera avete tirato fuori orgoglio e spirito di gruppo: basterà per superare l’Atalanta domenica?

“Sicuramente no, bisogna dare il 110% e fare molto più di oggi perché oggi non è bastato. Dobbiamo fare più gioco, speriamo di recuperare il più presto possibile per domenica”.

Quanto pesava quel pallone dagli 11 metri?

“Ho tanta fiducia in me. Nella mia carriera ne ho avuto di peggiori, ero tranquillo e sapevo come battere. Per fortuna sono entrati tutti e due”.

