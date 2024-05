(LIVE!) BAYER LEVERKUSEN-ROMA, le formazioni ufficiali: El Shaarawy e Angelino sulle fasce, attacco Azmoun-Lukaku

AS ROMA NEWS – Semifinale di ritorno tra Bayer Leverkusen e Roma quella che va in scena questa sera alla BayArena, riedizione della sfida di un anno fa con una sostanziale differenza: stavolta i tedeschi partono da una vittoria pesante ottenuta all’Olimpico.

I giallorossi quindi saranno costretti alla rimonta, partendo sotto di due gol: la missione è davvero complicata per i ragazzi di De Rossi, che dovranno sperare nella partita perfetta condita con un pizzico di fortuna.

Il Bayer, imbattuto in stagione, è convinto di avere tutte le carte in regola per arrivare alla finalissima di Dublino e vendicare l’eliminazione di un anno fa. Questa volta alla Roma serve l’impresa.

LE ULTIME LIVE DALLA BAYARENA

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Bayer Leverkusen: Kobar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Hofmann; Adli, Palacios, Hlozek.

Ore 19:55 – La Roma ufficializza il suo undici titolare per la partita della BayArena: De Rossi sceglie El Shaarawy e Angelino sulle fasce, con Spinazzola nei tre di difesa. In attacco la coppia Azmoun-Lukaku.

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar, Mancini, Ndicka, Spinazzola; El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino, Azmoun, Lukaku.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra Leverkusen, terreno di gioco in buone condizioni. Ancora pochi minuti di attesa, poi vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma diversi interrogativi ancora da sciogliere.

BAYER LEVERKUSEN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kobar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Hofmann; Adli, Palacios, Hlozek. All.: Xabi Alonso.

A disposizione: –

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Spinazzola; El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino, Azmoun, Lukaku. All.: De Rossi.

A disposizione: –

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Assistenti: Steegstra e De Vries.

IV uomo: Gozubuyuk.

Var: Dieperink.

Avar: Van Boele.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini