ANGELINO: “Non è stata la solita Roma, troppi duelli persi. Il derby? Fondamentale, dobbiamo vincere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il terzino spagnolo Angelino parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Lecce-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Via del Mare:

Che sensazioni ti lascia questa partita?

“È stata una partita dura. Non abbiamo iniziato come avremmo dovuto. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, ma non è stato sufficiente. Abbiamo perso molti duelli. Non è stata la solita Roma, abbiamo provato ad allargare il gioco ma non è andata”.

Cosa ti hanno detto del derby?

“È una partita fondamentale, dobbiamo vincerla e prima allenarci bene in settimana. È una partita importante per i tifosi, sarà una partita emozionante e dobbiamo essere concentrati”.

Un tuo bilancio sulla tua esperienza?

“Mi piace tutto. Era da tempo che volevo venire e spero di restare per molto tempo”.

L’italiano?

“No ancora non lo so (ride, ndr)”.

