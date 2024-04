LECCE-ROMA 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è conclusa senza reti la partita tra Lecce e Roma di questo primo aprile. Al Via del Mare finisce zero a zero nonostante le tante occasioni create dalle due squadre in campo, specie per i salentini.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Via del Mare per affrontare i pugliesi nel match valido per la trentesima giornata di campionato:

Svilar 7 – Tiene a galla la Roma con un paio di buone parate. Sempre reattivo, anche nelle uscite.

Karsdorp 5 – Fase offensiva non pervenuta. Difensivamente si fa apprezzare solo per i ripiegamenti sprint in campo aperto, il resto è veramente poco. Dall’82’ Celik sv.

Mancini 5 – Anche lui stavolta annaspa, incapace di contenere Piccoli.

Ndicka 5 – Si becca un giallo dopo un quarto d’ora di partita che ne condiziona la prestazione, comunque deludente. Dal 46′ Huijsen 5,5 – Leggermente meglio del suo collega di reparto, ma anche lui sbaglia qualche pallone di troppo.

Angelino 5,5 – Uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo. Calcia una bella punizione che accarezza il palo. Nella ripresa prova a disegnare qualche cross interessante, ma senza troppa fortuna.

Cristante 4,5 – Manca completamente la precisione: colleziona una serie infinita di passaggi sbagliati. Forse la peggior partita dell’anno per lui.

Paredes 5 – Vince diversi contrasti in mezzo al campo, ma poi finisce quasi sempre per riconsegnare palla agli avversari. La qualità, oggi, non pervenuta.

Bove 4,5 – Prima frazione da dimenticare con una serie di palloni consegnati agli avversari e tanta corsa a vuoto. Dal 64′ Aouar 5 – Fallisce davanti a Falcone la palla del match. Per il resto, poca cosa.

Baldanzi 5,5 – Tocca pochi palloni, ma è l’unico a creare qualche grattacapo alla retroguardia pugliese. Combina comunque troppo poco per meritarsi la sufficienza. Dall’82’ Dybala sv.

Lukaku 5 – Abbandonato a sé stesso nel primo tempo, nella ripresa è un po’ più nel vivo del gioco. Ma a parte qualche sponda, combina poco.

Zalewski 4,5 – Si conferma purtroppo a livelli molto bassi. Non salta mai l’uomo, non indovina una giocata degna di nota. Dal 64′ El Shaarawy 6,5 – Di tutt’altro spessore rispetto al compagno. L’unico a creare qualcosa di interessante lì davanti. Smarca Aouar con un gran colpo di tacco, ma non basta.

DANIELE DE ROSSI 5 – Qualche scelta discutibile nell’undici iniziale. Non convince l’ennesimo approccio sbagliato alla partita, con la squadra che nel primo tempo ha concesso almeno 5 o 6 palle gol nitide. Davvero troppe. Anche nella ripresa la squadra non riesce a risollevarsi, e alla fine il pareggio è un risultato deludente ma che va decisamente più stretto al Lecce.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

