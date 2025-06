Angelino tentato dall’Al-Hilal: la Roma resiste, ma l’offerta è pesante. Gosens il possibile sostituto

Il futuro di Angeliño dentro la Roma diventa improvvisamente incerto. Il terzino spagnolo, arrivato a gennaio e protagonista di un’ottima seconda parte di stagione con la maglia della Roma, è finito nel mirino dell’Al-Hilal.

Il club saudita, guidato da Simone Inzaghi, ha individuato proprio in lui l’alternativa a Theo Hernandez e ha già presentato un’offerta superiore ai 20 milioni di euro.

La Roma, nei giorni scorsi, aveva rifiutato le avances di alcuni club spagnoli e considera Angeliño uno dei pilastri della rosa in costruzione per Gian Piero Gasperini. Il giocatore, che si trova bene nella Capitale, aveva espresso la volontà di restare. Ma davanti ai milioni dell’Al-Hilal lo scenario sembra destinato a cambiare.

Nel caso in cui si concretizzasse la cessione, la Roma ha già in mente il possibile sostituto: Robin Gosens, pupillo di Gasperini ai tempi dell’Atalanta, è uno dei nomi indicati per rinforzare la corsia mancina.

Fonti: Il Messaggero / Sportitalia