Roma, chiuso l’affare Tsetskhladze a parametro zero: arriva dalla Dinamo Tbilisi

Non solo prima squadra: anche il mercato del settore giovanile della Roma entra nel vivo. Il club giallorosso ha chiuso due operazioni in entrata per rinforzare la Primavera in vista della prossima stagione.

Il primo innesto è Adam Zelezny, portiere classe 2004 in arrivo a parametro zero dopo l’esperienza con la Juventus Under 20. Un profilo di prospettiva, già abituato a contesti di alto livello, che andrà a giocarsi un posto tra i pali nel nuovo ciclo giallorosso.

L’altro colpo arriva dalla Georgia: si tratta di Giorgi Tsetskhladze, centrocampista difensivo classe 2005, cresciuto nella Dinamo Tbilisi. Anche lui sbarca a Trigoria a costo zero e rappresenta un investimento internazionale sul talento emergente.

Fonte: Leggo