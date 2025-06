Svilar, ecco l’offerta del Milan: 20 milioni più Saelemaekers. Arsenal, United e Bayern in agguato

La Roma continua a lavorare sul rinnovo di Mile Svilar, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Claudio Ranieri, oggi figura chiave nel nuovo assetto dirigenziale, sta gestendo in prima persona il dossier legato al portiere belga, protagonista di una stagione in costante crescita. Nonostante i contatti avviati, le parti restano distanti: l’entourage dell’estremo difensore chiede un ingaggio da 3,3 milioni di euro, cifra che al momento il club giallorosso non sembra disposto a raggiungere.

Nel frattempo, le sirene del mercato si fanno sempre più insistenti. In Italia il Milan si è mosso con decisione: in caso di cessione di Maignan al Chelsea, i rossoneri sarebbero pronti a offrire 20 milioni di euro più Alexis Saelemaekers, profilo gradito a Trigoria, per convincere la Roma a cedere Svilar. L’offerta economica recapitata al giocatore sarebbe già in linea con le richieste fatte al club giallorosso.

Anche all’estero non mancano gli estimatori. L’Arsenal ha individuato in Svilar il profilo ideale per affiancare David Raya, ma il belga non sarebbe convinto dal ruolo da secondo prospettato da Arteta. Restano alla finestra anche Bayern Monaco e Manchester United, entrambi a caccia di un titolare tra i pali, anche se finora non ci sono stati passi ufficiali.

Ranieri, che ha partecipato all’ultimo incontro con l’agente del portiere, sta cercando di ricucire i rapporti e capire se ci siano ancora margini per una permanenza a Roma. Ma il tempo stringe, e le offerte cominciano a diventare troppo interessanti per essere ignorate.

