Anguissa e le frizioni col Napoli: Mourinho lo chiama, partenopei irritati

AS ROMA NEWS – Non è una novità che la Roma sia alla ricerca di un mediano di peso che possa dare sostanza e cambio di passo al centrocampo giallorosso.

Si sono fatti i nomi di Frattesi e Aouar, ma nelle ultime ore sta uscendo a sorpresa anche il profilo di Andre Zambo Anguissa, 26 anni, giocatore che il Napoli ha riscattato dal Fulham per 15 milioni di euro.

Oggi il Corriere dello Sport ha rivelato come ci siano degli attriti tra il centrocampista camerunense e i partenopei per dei bonus non pagati dal club di De Laurentiis.

La Roma sembra pronta a inserirsi sul giocatore: stando a quanto racconta in questi minuti Radio Kiss Kiss, di fatto l’emittente ufficiale del club azzurro, Mourinho ha chiamato il giocatore per convincerlo a vestire la maglia giallorossa il prossimo anno, provocando l’irritazione del Napoli per lo sgarbo.

Fonte: Radio Kiss Kiss / Corriere dello Sport