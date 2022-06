CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 17 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:10 – BIANDA VERSO LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO – William Bianda (22), nell’ultima stagione 22 presenze al Nancy in Ligue 2, dovrebbe rimanere in Francia: per liberarsi del suo ingaggio la Roma potrebbe anche decidere di rescindere il contratto che il difensore ha fino al 2023. (Corriere della Sera)

Ore 10:30 – ROMA, SPUNTA SAUL A CENTROCAMPO – La Roma, oltre a Aouar, sta valutando anche il profilo di Saul Niguez (27). Negli ultimi giorni, infatti, tra i tanti colloqui intrattenuti dal general manager giallorosso Tiago Pinto, c’è stato anche un contatto con l’entourage del centrocampista. Lo spagnolo in questa stagione è stato in prestito al Chelsea, dove però non rimarrà. È rientrato a Madrid, non rientrando tuttavia nei piani di Simeone. (Il Tempo)

Ore 10:00 – ZALEWSKI, AUMENTANO LE PRETENDENTI – Oltre al Borussia Dortmund, ora anche il Leicester e un altro club della Premier hanno acceso i fari su Nicola Zalewski (19). Se dovesse arrivare un’offerta allettante per il giovane talento, verrà quantomeno valutata. Ma il polacco sembra destinato a restare alla Roma. (Il Tempo)

Ore 9:35 – SOGNO CR7 PER LA ROMA – Finita l’avventura di Cristiano Ronaldo (37) al Manchester United. Il portoghese cerca un’altra squadra, e in Italia lo sogna la Roma…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – DE PAUL-ROMA, TRATTATIVA AVVIATA – Il nome del giorno è sicuramente quello di Rodrigo De Paul (28). Il giocatore è stato offerto alla Roma e ha riscosso immediatamente l’apprezzamento di Mourinho. Trattativa avviata…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – CELIK E FRATTESI AI DETTAGLI. SPUNTA SABITZER – Gli affari Celik (25) e Fratesi (22) sono molto vicini alla conclusione. Per il centrocampo rispunta invece Marcel Sabitzer (28) che può lasciare il Bayern Monaco…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

