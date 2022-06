Roma, colpo de Paul: trattativa avviata

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma vuole fare il colpo a centrocampo. E la trattativa che è stata avviata nelle ultime ore è quella per Rodrigo de Paul, 28 anni, jolly argentino in rotta con l’Atletico Madrid.

Lo riferisce l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che parla addirittura di Roma determinata a chiudere l’affare con gli spagnoli entro la fine del mese di giugno per poter consegnare il giocatore a Mourinho per l’inizio della pre-stagione.

Lo Special One sarebbe infatti felicissimo di allenarlo. Per lui de Paul sarebbe un giocatore fondamentale per questa Roma, sapendo giocare in quasi tutti i ruoli dal centrocampo in su: seconda punta o mezzala nel 3-5-2; uno dei tre dietro Abraham nel 4-2-3-1 ma all’occorrenza, come in nazionale e a Madrid, anche uno dei due in mediana.

Il prezzo che l’Ateltico chiede per lasciar partire De Paul è circa 40 milioni, e cioè quanto hanno pagato la scorsa estate per portarlo via dall’Udinese. Lo stipendio è ampiamente alla portata della Roma, visto che prenderebbe meno di 4 milioni a stagione.

Fonte: Leggo