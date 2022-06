Celik e Frattesi ai dettagli. E spunta Sabitzer

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Avanti tutta per Zeki Celik e Davide Frattesi. La Roma è ormai molto vicina a chiudere queste due operazioni, ed è molto probabile che i due vengano annunciati per l’inizio della preparazione estiva.

Mourinho infatti ha messo in cima alla lista delle richieste un terzino destro che possa interscambiarsi con Karsdorp e l’acquisto di un centrocampista di movimento vista l’imminente partenza di Veretout.

Per Celik la fumata bianca è vicinissima: il Lille chiede 8 milioni, la Roma è arrivata a offrirne 5,5. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno di nuovo e l’accordo verrà trovato a metà strada intorno ai 7 milioni di euro.

Molto vicina alla conclusione anche l’affare Frattesi. Qualche quotidiano oggi parla addirittura di “affare ai dettagli” con il Sassuolo. La volontà del giocatore, che ha trascorso a Ostia i primi giorni di vacanza prima di partire per la Sardegna, è chiarissima. Il pressing dei nazionali giallorossi sul giocatore ha poi fatto il resto.

Intanto, oltre al nome di de Paul, il sogno non troppo segreto di Pinto e Mourinho per la mediana (LEGGI L’ARTICOLO), rispunta il nome di Marcel Sabitzer sulle pagine della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). L’austriaco, 28 anni, nel Bayern Monaco in questa stagione ha giocato un migliaio di minuti e quindi può essere ceduto, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, per una cifra intorno ai 15-20 milioni.

Smentita seccamente la voce di un interesse per Torreira, l’altro nome monitorato per il centrocampo è Houssem Aouar, 23 anni, centrocampista del Lione che invece, pur essendo in scadenza nel 2023, viene offerto per non meno di 25 milioni.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero