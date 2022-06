CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 16 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 11:15 – FUZATO VICINO AL TRASFERIMENTO ALL’IBIZA – Daniel Fuzato (24) è vicino al trasferimento all’Ibiza, club di seconda divisione spagnola, a titolo definitivo. Lo riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia su Twitter.

Ore 10:00 – VERETOUT, IL LILLE DI FONSECA SI INSERISCE – L’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Lille cambia i piani del club francese: il tecnico portoghese vorrebbe avere con sé Jordan Veretout (29), giocatore che apprezza molto dopo la sua esperienza alla Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 9:50 – L’UDINESE PUNTA FORTE SU CARLES PEREZ – Carles Perez (24) sembra avere diverse squadre interessate a lui. Oltre alle spagnole Maiorca e Villarreal, ci sarebbe da tempo anche l’Udinese sull’attaccante giallorosso. (Il Tempo)

Ore 9:25 – CELIK SEMPRE PIU’ VICINO – Passi in avanti tra Roma e Lille per Celik (25). C’è ancora una differenza di 2,5 milioni tra domanda e offerta: i francesi ne chiedono 8,5, a Trigoria rispondono con 6. Le parti si dovrebbero incontrare a metà strada (7,5), magari inserendo qualche bonus: intesa in dirittura d’arrivo. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – SU KLUIVERT C’E’ ANCHE IL MARSIGLIA – Non ci sarebbe solo il Monaco sulle tracce di Justin Kluivert (22). L’olandese che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Nizza sarebbe seguito anche da un altro club di Ligue1: si tratta dell’Olympique Marsiglia, che nelle ultime settimane ha monitorato anche la situazione di Jordan Veretout. (Il Tempo)

Ore 8:30 – LUNGA LA LISTA DELLE PRETENDENTI PER AOUAR – Sarebbero diversi i club pronti a darsi battaglia per accaparrarsi Houssem Aouar (23). Oltre alla Roma, in corsa anche Leicester, Real Sociedad, Betis e Siviglia. (fichajes.net)

Ore 8:00 – ZANIOLO, IL GIALLO DELL’INCONTRO CON L’AGENTE – Giallo sull’incontro tra l’agente di Zaniolo (23) e Pinto. Per il Corriere dello Sport non è nemmeno in programma, per Tuttosport ci sarebbe già stato ieri e…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

