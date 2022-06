Zaniolo e il “giallo” dell’incontro tra Pinto e l’agente: le versioni dei giornali

AS ROMA NEWS – Sta diventando quasi stucchevole la vicenda Zaniolo, ormai continuamente sotto i riflettori dei media. Ma si sa, questo è il gioco del calciomercato che bisogna in qualche modo accettare con tutte le sue contraddizioni.

Nei giorni scorsi si era vociferato di un incontro in programma tra l’agente Claudio Vigorelli e il gm giallorosso Tiago Pinto, primo importante faccia a faccia per capire quale sarà il futuro del 22 dentro la Roma.

Oggi però i giornali si scatenano di nuovo sull’argomento, ma con versioni piuttosto diverse. Per non dire completamente differenti. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport un incontro ci sarebbe già stato ieri, con Pinto e l’agente di Zaniolo che sarebbero stati avvistati insieme. Ma dal summit non sarebbero uscite grosse novità, col rinnovo ancora lontano e le pretendenti, Milan e Juve, sempre alla finestra.

Del tutto diversa la ricostruzione del Corriere dello Sport di oggi, secondo il quale non solo questo incontro la dirigenza della Roma e Vigorelli non ci sarebbe mai stato, ma non sarebbe nemmeno in programma. Insomma, la telenovela Zaniolo va avanti ed è ancora ben lontana dall’ultima puntata.

Fonti: Corriere dello Sport / Tuttosport