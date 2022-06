“ON AIR!” – CORSI: “Nella Roma nessuno crede in Zaniolo”, MAGNI: “Totti? Penso che ce l’avesse con l’entourage di Dybala”, FOCOLARI: “A Mou non faranno piacere le sue parole”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Le parole di Totti? Capisco che su Dybala la Roma non ha i soldi per pagare l’entourage, e purtroppo però una grande squadra deve farlo se vuole comprare i grandi giocatori. Su Zaniolo invece c’ho capito un po’ meno, ma probabilmente lui gli direbbe di rimanere qua… Totti ha detto una cosa da capitano e spero da futuro manager, ti ha detto: “Guarda che Dybala veniva, ma le pretese economiche non lo hanno permesso“. Le parole di Totti sono state molto crude. Su Zaniolo invece è più interpretabile, forse gli ha consigliato di abbassare le pretese sui soldi del contratto… Noi dobbiamo trattare i presidenti alla stessa maniera: se Salah va via, non è il giocatore che se ne vuole andare, ma il presidente che lo vende. E con Zaniolo vale la stessa cosa. Poi bisogna capire se la Roma ci crede in Zaniolo, e io penso che non ci creda nessuno…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io penso che Totti con le sue parole su Dybala si riferisse all’entourage del giocatore. Su Zaniolo credo di aver capito che c’è gente dell’entourage di Zaniolo che ha offerto il calciatore ad altri club…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Le parole di Totti? Ci sono due interpretazioni su Dybala: se dipendesse da lui ci sarebbero buone speranze. L’interpretazione dominante è che lui si stesse riferendo alla Roma, e cioè che Dybala sarebbe pure venuto, ma se la società non lo vuole prendere… A me questa interpretazione fa dubitare. Mi sembra strano che Totti si siano mosso col giocatore sondando il terreno così, di sua iniziativa. Io voglio pensare di no. E poi c’è stato il pressing di Mourinho, perchè noi sappiamo che lui sul giocatore si è mosso. Possibile che lo abbiano fatto all’oscuro della società, oppure coscienti che la Roma non si sarebbe potuta permettere lo stipendio di Dybala? Per questo mi viene da pensare che forse Totti si stesse riferendo all’entourage di Dybala…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se veramente la storia di Dybala non è concordata, non so quanto possa far piacere alla società. Potrebbe essere un danno, un boomerang, perchè passa il messaggio: la Roma ha provato a prendere Dybala e non c’è riuscita. E invece la Roma magari manco c’ha pensato a prenderlo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Non capisco come una squadra che deve coprire un buco di 60 milioni possa comprare Lukaku, Dybala e tenere Lautaro, vendendo solo Skriniar. Forse ci sono delle regole per tutti, tranne per chi fa come cavolo gli pare… Non credo che Dybala possa cambiare il volto di una squadra, è uno che su 30 partite te ne fa 10-15. Non è il CR7, l’Ibra di 10 anni fa, o Lewandowski. Dybala sarebbe stato comunque un salto in avanti. Ma se la Roma compra un centrale difensivo all’altezza di Smalling, compra un attaccante da 15 gol, e tiene Zaniolo, secondo me diventa una squadra importante. Il regista? Ce l’abbiamo già, è Matic…Io Matic l’ho visto giocare 60 volte, è uno che si fa dare la palla sui piedi, è uno che ha il lancio, è il tipo di giocatore che la Roma non aveva e ora ce l’ha. Le parole di Totti? Le ho prese per quelle che valgono. Io non so quello che si sono detti con Dybala…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le parole di Totti spingono la società a tenere Zaniolo e prolungargli il contratto. Non ho altra lettura. Lui nella Roma vorrebbe avere un ruolo di privilegio, vorrebbe scegliere lui i calciatori insieme all’allenatore. Perché a tornare a fare la figurina a Francesco non gli interessa manco per niente…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le parole di Totti? Questi continui riferimenti alla società secondo voi aiutano ad un suo ritorno nel club? Lui vorrebbe farne parte, ma per diventarne parte secondo farebbe meglio a non intervenire troppo. Perchè quando parla si fanno sempre mille considerazioni, ad esempio le sue parole su Dybala sembrano una critica alla società, e questo non lo aiuta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Totti a mio giudizio dà delle punzecchiate alla società, sia su Zaniolo che su Dybala. Il problema è che Totti anche qui dimostra di non avere una grande vena diplomatica e vorrebbe ottenere certe cose, ma non mi sembra il modo migliore per farlo. Lui è genuino, forse è anche troppo tifoso…Lui dice che su Zaniolo saprebbe cosa fare, e implicitamente ti sta dicendo che invece la Roma non lo sa…Secondo me nemmeno a Mourinho farebbero piacere queste dichiarazioni…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Totti sta consigliando a Zaniolo ad andare via. Oppure di andare da lui. Quando parlano personaggi così importanti provocano il dibatto, ma anche l’allergia nei club, e cioè nella Roma stessa. La Roma dei Friedkin ha bisogno di Totti? E’ lui ha ancora bisogno di Roma, o ha bisogno del respiro internazionale che non ha avuto nella carriera da calciatore? Non vorrei che quello che ha detto ieri Totti possa diventare un tormentone estivo…”

