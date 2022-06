Pinto ora spinge per Aouar. Ma il grande colpo resta il regista

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Frattesi in stand-by. La trattativa col Sassuolo vive una fase di stallo dopo che il rilancio della Roma a 20 milioni è stato giudicato ancora insufficiente dal club emiliano.

Tiago Pinto non vuole stare al gioco dei neroverdi e comincia a muoversi in altre direzioni. Gianluca Di Marzio nella notte ha confermato come il gm abbia preso contatti con il Lione per Houssem Aouar, 23 anni, centrocampista franco-algerino che potrebbe essere l’alternativa di Frattesi nella mediana di Mourinho del prossimo anno.

La Roma sarebbe intenzionata in questa fase a non spingersi oltre i 20 milioni, mentre il Lione ne chiede al momento 25 per privarsi del proprio gioiello che però ha il contratto in scadenza nel 2023. Un intesa intorno ai 20-22 è possibile. Questa è dunque una pista da seguire.

Ma il mercato a centrocampo non si chiuderà qui. Il grande colpo arriverà in cabina di regia: Tiago Pinto ha sempre in mente i nomi di Ruben Neves e Douglas Luiz come i preferiti per quel ruolo. Ma per il botto in mediana bisognerà attendere il mese di luglio.

