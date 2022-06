Roma, Mou prepara la lista dei nuovi esclusi

AS ROMA NEWS – L’anno scorso gli indesiderati, coloro che finirono fuori rosa per volere di Josè Mourinho, furono in tanti: da Pastore a Santon, da Fazio a Nzonzi. Per Tiago Pinto non fu semplice piazzare altrove i giocatori ai margini del club.

Quest’anno la situazione è diversa: l’elenco degli sgraditi non sarà così lungo. Ma qualche “taglio” di calciatori fuori dal progetto e perciò destinati a restare lontani dal gruppo ci sarà. Il primo nome, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini) è quello di Amadou Diawara.

Se entro il 4 luglio non avrà trovato un’altra sistemazione, continuando a impuntarsi, il giocatore finirà fuori rosa. La Roma considera ormai chiuso il rapporto con il guineano. Nelle ultime due sessioni di mercato il ragazzo ha rifiutato svariate offerte, tra cui quelle del Valencia e del Venezia, che lo scorso gennaio ha spinto invano per averlo. Adesso la società vuole venderlo a titolo definitivo e non prenderà in considerazione offerte in prestito, sperando che il nuovo agente procuratore, il tedesco Daniel Delonga, convinca Diawara che è arrivato il momento di separarsi dai giallorossi.

Non è stato ancora deciso chi saranno gli altri giocatori costretti ad allenarsi a parte a Trigoria agli ordini di un preparatore messo a disposizione dal club, ma sono in diversi a rischiare di far compagnia a Diawara. Ad esempio Kluivert, di ritorno dal Nizza. La sua buona stagione in Ligue 1 gli fa avere ancora richieste in Francia, dove lo seguono Monaco e Marsiglia. Non rientra nei programmi neppure Reynolds, che però sembra molto vicino al prestito in un altro club belga (il Westerlo, ndr).

Per Villar vale il discorso di Diawara: si cerca una cessione a titolo definitivo, puntando anche a monetizzare. Lo stesso obiettivo Tiago Pinto ce l’ha per Carles Perez, che aspetta una squadra pronta a dargli spazio. E le proposte non mancano: due club italiani (uno è l’Udinese), più un paio di società spagnole e almeno un’altra francese. Ma Perez in ogni caso non finirà fuori rosa e se non dovesse concretizzarsi la cessione prima dell’inizio del ritiro si allenerà agli ordini di Mourinho. Come Veretout, che piace a Monaco, Marsiglia e Lione.

Fonte: Il Tempo