Roma, Reynolds ceduto al Westerlo in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma ha appena trovato l’accordo per la cessione in prestito di Bryan Reynolds, terzino classe ’01 arrivato nel 2020 dall’FC Dallas, squadra di MLS. Nell’ultima stagione è stato ceduto in prestito al Kortijk, in Belgio. Adesso per lui un’altra avventura nel campionato belga, ma con il Westerlo.

La Roma ha deciso di cederlo ancora in prestito in Belgio per permettergli di acquisire continuità ed esperienza per poi tornare pronto in Serie A. Il Westerlo è inoltre un club che attraverso un progetto di rilancio punta a tornare in Europa.

Per questo motivo la Roma ha deciso di accettare l’offerta di prestito con diritto di riscatto a 7 milioni per il giocatore americano. Con il club giallorosso, Reynolds ha collezionato solo 6 presenze tra il 2020 e il 2022, mentre in Belgio – al Kortrijk – ha giocato 9 partite, segnando anche un gol.

Adesso per lui la seconda esperienza belga in due anni, questa volta con un club che ambisce all’Europa e dove Reynolds può esprimersi al meglio per poi essere valutato nuovamente alla base.

Fonte: Gianlucadimarzio.com