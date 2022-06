“ON AIR!” – CORSI: “Con De Paul e Matic fai un grande salto”, CARINA: “Per Mou l’argentino sarebbe l’ideale”, PRUZZO: “Se arrivasse farei festa”, CATALANI: “Ma serve anche un grande difensore”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “De Paul è un buon giocatore. Prima stavamo con Cristante e Veretout, ora staresti con Matic e De Paul…sicuramente stai meglio. Secondo me non sarebbe il centrocampo più forte del mondo, ma avresti fatto un grande salto. Se poi compri un paio di difensori e una grande seconda punta allora la squadra l’hai fatta. E poi può succedere di tutto… Su De Paul la mia unica perplessità è che all’Udinese non era continuo…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Frattesi come prospettiva sembra un giocatore destinato a diventare veramente forte. Su De Paul ho il dubbio della posizione in campo, nel senso che non so se è il giocatore che ti serve in mediana. Io non l’ho seguito molto all’Atletico, ma da quello che ho capito ha giocato molto più arretrato, spostato in mezzo al campo, e ha reso ad alti livelli anche là…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sabitzer e De Paul sono i due nomi nuovi. Questi sono i giocatori che fa piacere leggere accostati alla Roma. Sono due centrocampisti offensivi, parliamo di giocatore molti duttili. Due giocatori di qualità, che fanno anche gol. Sarebbe bello se uno dei due fosse il giocatore individuato dalla Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A Madrid si dice che De Paul ha talmente tanta qualità che per Simeone è troppa, e quindi non lo fa giocare preferendo una squadra di fabbri ferrai… E’ un gran giocatore che il calcio italiano si è fatto sfuggire. Ma io sinceramente non ci credo: loro lo hanno pagato 35-40 milioni, e non capisco perchè dovrebbe tornare qui. Lui e Sabitzer non sono alternativi l’uno a l’altro. In teoria se la Roma non prende Frattesi, Sabitzer potrebbe anche essere il centrocampista al suo posto, e De Paul il grande investimento. L’unica cosa certa è che lì si gioca tutta la partita, da metà campo in su, tutto mi sembra orientato verso quello…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zaniolo? Mi sono stufato di parlarne, non capisco perchè non si prende una decisione definitiva con lui. Io sono per tenerlo. Con Matic avrà la possibilità di giocare guardando la porta, e non di spalle come ha fatto fino a oggi. De Paul è un giocatore totale che andrei a prendere domani mattina a casa…A me purtroppo però non risulta che la Roma sia andata su De Paul, è un giocatore che costa tanto. Io continuo a battere sul centrale di difesa: se Smalling si fa male, sono dolori. Io penso che la Roma, come successo con Mourinho, si stia muovendo in grande silenzio sui giocatori…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Mercato? Io penso che per l’inizio del ritiro la Roma avrà preso Celik. E sarà un bene pensando che Karsdorp ha giocato 50 partite su 55. Per Solbakken si arriverà a metà o fine luglio, lui ha un accordo con la Roma e il Bodo o accetta un indennizzo o i giallorossi lo prenderanno a dicembre. E poi ci sarà la caccia ai due centrocampisti, perchè la Roma due ne vuole prendere. De Paul può essere un’occasione, gli intermediari lo stanno offrendo in Italia. Non c’è ancora una trattativa, ma si inizia sempre così. Lui prende 3,5 milioni di stipendio, una cifra che la Roma sta dando a Mancini, e questo è un particolare importante. Per prenderlo servirebbe comunque un investimento con la I maiuscola, servirebbe un investimento alla Abraham. Secondo me sarebbe il giocatore ideale di Mourinho… Sono curioso di sapere come sarà l’accordo del settlement agreement con la Uefa , da lì capiremo molte cose…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La dieci a Pellegrini è una cosa è comunque affascinante. Il 10 è sempre il 10, forse è l’unico rimasto, gli altri non contano più nulla, si fa dall’1 al 99. Ma io penso che Pellegrini non sia un 10, a me come giocatore piace tantissimo e l’ho difeso anche quando i tifosi non lo amavano. Ora a suon di grandi prestazioni ha preso il 10 in Nazionale, ma anche perchè non esistono altri dieci nell’Italia di adesso. Ma nella Roma un’eredità del genere non la vuole, sarebbe un po’ troppo, lui stesso non la vorrà… De Paul è forte forte forte, sono questi gli acquisti che la Roma potrebbe fare. Questo è il profilo che serve per cambiare la squadra, non quelli che ho sentito fino a ora. De Paul è uno che cambia le carte in tavola. Nell’Udinese faceva tutto, il mediano, il terzino, l’attaccante…faceva tutto lui. E’ veramente forte, e questi sono i giocatori che deve trattare la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La dieci a Pellegrini? I numeri di maglia hanno perso il valore di una volta, ma forse a Roma ancora non è così. De Paul sarebbe il sostituto ideale di Mkhitaryan, può fare tutto, è veramente un bel giocatore, non scherziamo. E’ un giocatore completo, lo prenderei subito. Se la Roma lo prendesse farei una festa con pizzette e tramezzini, ma anche una bottiglia buona, perchè se lo meriterebbe…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La dieci della Roma a Pellegrini? Secondo me non avrebbe problemi a indossarla. E anche nel pubblico romanista c’è una maturità tale che non ci sarebbero paragoni con Totti. Pellegrini è un giocatore diverso, con talento differente, ma sta diventando un grande punto di riferimento per la Roma. Io credo che possa mettersi anche la maglia numero 10 e non succedere niente, anzi, ha le spalle larghe per portarla… De Paul? A me piace moltissimo, sa fare tutto. Nell’Atletico non si è trovato con Simeone, ma nell’Argentina gioca sempre titolare. Sarebbe un grandissimo acquisto per la Roma…”

